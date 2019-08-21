В Сыктывкаре на Колхозной улице приведут в порядок ливневую канализацию
В Сыктывкаре идет модернизация ливневой канализации на Колхозной улице. Об этом пишут пресс-служба городской администрации.
Для Колхозной улицы разработали новую схему отвода ливневых и талых вод. Новая схема предполагает модернизацию уже имеющейся ливневки и её соединение с так называемой «Нагорной канавой», которая находится в районе улицы Мичурина и улицы Южной.
Первый этап модернизации уже выполнили: на перекрестке Колхозной улицы и Первомайской улицы устроили два новых приёмных колодца, заменили 40 метров ветхой трубы и на её месте уложили новую, созданную из композитных материалов.
На следующем этапе обновленный участок соединят с «Нагорной канавой». Для этого проложат 200 метров трубы. Закончить работы хотят в октябре.
Также сейчас строится новая ливневая канализация в границах улиц Станционной и Можжевельная. Строительство новой ливневки позволит предотвратить скапливание воды в районе улицы Станционной и жилого дома по улице Морозова, 170.
Основная трасса этой сети ливневой канализации устраивается преимущественно по территории газонов с пересечением наименьшего количества подземных инженерных сетей. Это позволит сократить сроки и стоимость дальнейшего обслуживания и ремонта построенной сети.
Закончить обустройство ливнёвки в этом районе планируется в сентябре.
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ИСТОЧНИК KP.RU