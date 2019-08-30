2019-08-30T09:41:01+03:00
Общество

В Коми на выходных будет чуть-чуть теплее

В воскресенье местами возможны дожди
Дарья ЮДИНА
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В Коми потихоньку приходит осеньВ Коми потихоньку приходит осеньФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода становится добрее к жителям Коми: после холодных и дождливых будней в республике станет немного теплее: теплый воздух с запада будет вытеснять холодного арктического «коллегу». Ночью температура будет колебаться в районе от 1С до 6С, днем в районе 12…15С. В ночь на субботу в восточных районах возможны заморозки от -2С.

В субботу существенных осадков не ожидается, а в воскресенье дожди принесет атмосферный фронт, который переместится через территорию с северо-запада на юго-восток.

Если для большей части жителей республики прогноз погоды немного изменится, то на крайнем северо-востоке заметных перемен не будет: в холодной тыловой части циклона — небольшой дождь, северный ветер порывами до 16 м/с, днем не выше 10С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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