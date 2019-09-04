Мама мальчика, упавшего в лужу с кипятком в Усинске, рассказала о его состоянии
Мама мальчика, который упал в лужу с кипятком в Усинске на прошлой неделе, рассказала о его состоянии. Сейчас её сына выписали из больницы, он проходит лечение амбулаторно.
Напомним, что инцидент произошел 27 августа. Маленький усинец возвращался домой с детской площадки. Колесо его беговела попало в трещину на дороге, транспорт перевернулся и ребенок упал в лужу рядом с канализационным люком. В луже был кипяток, который попал туда из люка.
Администрация Усинска и Следственный комитет Коми сейчас проводят проверку, выясняя обстоятельства случившегося и личности возможных виновников появления кипятка в луже. Вероятная причина - прорыв теплосетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU