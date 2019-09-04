Мама мальчика, упавшего в лужу с кипятком в Усинске, рассказала о его состоянии

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-04T10:38:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Мама мальчика, который упал в лужу с кипятком в Усинске на прошлой неделе, рассказала о его состоянии. Сейчас её сына выписали из больницы, он проходит лечение амбулаторно.

Напомним, что инцидент произошел 27 августа. Маленький усинец возвращался домой с детской площадки. Колесо его беговела попало в трещину на дороге, транспорт перевернулся и ребенок упал в лужу рядом с канализационным люком. В луже был кипяток, который попал туда из люка.

Администрация Усинска и Следственный комитет Коми сейчас проводят проверку, выясняя обстоятельства случившегося и личности возможных виновников появления кипятка в луже. Вероятная причина - прорыв теплосетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Усинска заплатят девочке 50 тысяч за то, что ее покусала собака

Ребенок получил психологическую травму (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU