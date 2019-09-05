В Коми продолжили поиски убитой сыктывкарки Анны Нестеровой

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-05T11:40:42+03:00

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Вчера по заявке Следственного комитета Республики Коми возобновили поиски тела убитой сыктывкарки Анны Нестеровой. Спасатель и следователь осмотрели акваторию Вычегды и прибрежные зоны от Сыктывкара до железнодорожного моста. Тело так и не нашли. Когда пройдут повторные поиски, неизвестно: поисковые работы проводятся по заявке Следственного комитета.

Напомним, что Анна Нестерова пропала 1 ноября 2018 года. Её долгое время искали и вскоре возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемый убийца был задержан: 27-летний мужчина признался, что избил 43-летнюю сыктывкарку и тело после утопил в реке.

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ИСТОЧНИК KP.RU