В Коми продолжили поиски убитой сыктывкарки Анны Нестеровой
Вчера по заявке Следственного комитета Республики Коми возобновили поиски тела убитой сыктывкарки Анны Нестеровой. Спасатель и следователь осмотрели акваторию Вычегды и прибрежные зоны от Сыктывкара до железнодорожного моста. Тело так и не нашли. Когда пройдут повторные поиски, неизвестно: поисковые работы проводятся по заявке Следственного комитета.
Напомним, что Анна Нестерова пропала 1 ноября 2018 года. Её долгое время искали и вскоре возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Предполагаемый убийца был задержан: 27-летний мужчина признался, что избил 43-летнюю сыктывкарку и тело после утопил в реке.
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ИСТОЧНИК KP.RU