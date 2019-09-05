2019-09-05T15:41:14+03:00
Происшествия

В районе села Усть-Немь продолжаются поиски утонувшего мальчика

Трагедия произошла в августе
Евгений Никитин
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Сотрудники СПАС Коми обследуют акваторию возле понтонной переправы у села Усть-Нем, где в августе во время рыбалки утонули двое братьев, сообщает ИА "БНК". Тело старшего обнаружили спасатели, поиски младшего брата идут до сих пор. Сегодня специалисты СПАС Коми снова выедут в район трагедии, поисковые работы ниже моста будут вестись с привлечением катера КС-100 сельского поселения «Югыдъяг», сообщается на сайте администрации района.

Напомним, 6 августа трое несовершеннолетних братьев отправились на рыбалку на реке Вычегде. В какой-то момент в воду упал трехлетний ребенок, к нему на спасение кинулся 12-летний брат. Но сильным течением детей быстро отнесло далеко от берега. Оказавшись в холодной воде, братья начали тонуть - спастись им не удалось. Тело старшего ребенка нашли 14 августа, поиски младшего продолжались позже силами местных жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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