В Удорском районе во время пожара погиб мужчина
Вчера в 10 часов в пожарно-спасательную службу Удорского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в поселке Усогорск.
Пожарные прибыли на место вызова через 5 минут. По их прибытию возгорание ликвидировали. Огнеборцы к тушению не привлекались.
В результате возгорания уничтожена хозяйственная постройка общей площадью 12 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе разбора конструкции на месте пожара обнаружили погибшего. Его личность устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Республике Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Недогорельцы: жители дома в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит недовольны ремонтом после пожара
В мэрии пояснили, что ремонт общедомового имущества — в зоне ответственности жителей дома (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU