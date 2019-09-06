В Удорском районе во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-06T12:01:40+03:00

Пожарные прибыли на место через пять минут после вызова. Источник фото: Архив "КП"

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении

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Вчера в 10 часов в пожарно-спасательную службу Удорского района поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в поселке Усогорск.

Пожарные прибыли на место вызова через 5 минут. По их прибытию возгорание ликвидировали. Огнеборцы к тушению не привлекались.

В результате возгорания уничтожена хозяйственная постройка общей площадью 12 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. В ходе разбора конструкции на месте пожара обнаружили погибшего. Его личность устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС России по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU