Воркутинские студенты провели субботник в тундре

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-10T11:43:30+03:00

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7 сентября студенты Воркутинского горно-экономического колледжа совместно с СК "Синдо" и воспитанниками спортшколы "Смена" организовали субботник в рамках Всероссийской акции "Зеленая Россия" и экологического мероприятия "Спасибо за чистую тундру", проводимого администрацией города. Субботник проходил недалеко от заброшенного поселка Ты-Ю. Ребята собрали более 20 мешков с мусором, оставленного после отдыха самих же воркутинцев.

Фото: Иван Голубец

- Очень жаль, что горожане, после барбекю и шашлыков, не вывозят свой мусор, а оставляют его в кустах, организуя несанкционированные свалки, - отмечают организаторы субботника.

Фото: Иван Голубец

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ИСТОЧНИК KP.RU