В Республике Коми хотят повысить прожиточный минимум для пенсионеров

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-11T17:24:30+03:00

В Коми хотят увеличить прожиточный минимум для пенсионеров

Законопроект об этом рассмотрят в Государственном совете

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Сегодня на заседании комитета Госсовета Республики Коми по социальным вопросам обсуждали проект закона о повышении прожиточного минимума пенсионеров. В случае принятия закона его уровень составит 11 534 рубля.

Министр экономики Республики Коми Константин Плехов доложил, что прожиточный минимум пенсионеров вырастет на 792 рубля (на 7,2 процента). За последние пять лет это будет самое крупное повышение.

Проект рассмотрят на сессии законодательного собрания. Предполагается, что обновленный закон начнет действовать с 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU