2019-09-11T17:24:30+03:00
Общество

В Республике Коми хотят повысить прожиточный минимум для пенсионеров

Законопроект об этом рассмотрят в Государственном совете
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми хотят увеличить прожиточный минимум для пенсионеровВ Коми хотят увеличить прожиточный минимум для пенсионеров
Изменить размер текста:

Сегодня на заседании комитета Госсовета Республики Коми по социальным вопросам обсуждали проект закона о повышении прожиточного минимума пенсионеров. В случае принятия закона его уровень составит 11 534 рубля.

Министр экономики Республики Коми Константин Плехов доложил, что прожиточный минимум пенсионеров вырастет на 792 рубля (на 7,2 процента). За последние пять лет это будет самое крупное повышение.

Проект рассмотрят на сессии законодательного собрания. Предполагается, что обновленный закон начнет действовать с 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты Госсовета Коми предложили улучшить законопроект о поддержке семей с детьми

Они хотят увеличить число родителей, которым полагаются компенсации за детский сад (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сыктывкарцы сами решат, где в городе поставить новый арт-объект
Пропавшего в Сосногорске пенсионера нашли
В Коми бег на лямпах получит своих почетных мастеров спорта
Две интинские школьницы разыграли свою учительницу
Из окна сыктывкарской девятиэтажки выпал мужчина
В Сыктывкаре откроется выставка о современном переосмыслении кокошников
У биатлонистов Коми появились новые винтовки
В Сыктывкаре изменится схема движения на шести маршрутах
В одном из районов Сыктывкара бегает лисица
Национальная библиотека Коми устроит вечеринку перед переездом
Стартовал конкурс на разработку логотипа празднования 240-летия Сыктывкара
Воркутинские студенты провели субботник в тундре
В Сосногорске пропал пенсионер
Девушка из Таджикистана вышла замуж в исправительной колонии Ухты
Обустройство парка «Строитель» в Сыктывкаре близится к концу
Сыктывкарцы победили на международном конкурсе экологических видео
В Печоре будут судить браконьера, который незаконно застрелил лосиху
На север Коми придут дожди и порывистый ветер
В полдень явка на выборах в Коми превысила 9%
У властей Усинска отсудили 50 тысяч за то, что девочку покусала собака