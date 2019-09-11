2019-09-11T17:35:27+03:00
Общество

Сыктывкарцы сами решат, где в городе поставить новый арт-объект

До этого идею поместить крутящийся глобус перед одной из школ не одобрил главный архитектор столицы Коми
Наталия БЕШКАРЕВА
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Фото УФСИН России по РКФото УФСИН России по РК
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Мэрия столицы Коми предложила горожанам самим выбрать место для необычного арт-объекта.

Напомним, огромный декоративный глобус из метала в апреле этого года изготовили осужденные ИК-25. Администрация Сыктывкара до 1 сентября должна была согласовать место для его установки. Однако предложенный вариант - разместить арт-объект перед одной из школ - не одобрил главный архитектор города Владимир Рунг.

Сейчас полномочия по выбору места мэрия решила передать самим жителям города. Чтобы предложить свой вариант размещения арт-объекта, сыктывкарцам необходимо пройти по ссылке. При этом администрация Сыктывкара просит обозначить предлагаемое место предельно четко. Например, указать улицу и номер дома, назвать близлежащие здания и другие ориентиры.

Выбрав наиболее популярные в ответах места, мэрия оценит их и решит, где все-таки этот арт-объект разместить. Предложить свой вариант размещения можно будет до 1 октября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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