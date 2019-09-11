Сыктывкарцы сами решат, где в городе поставить новый арт-объект
Мэрия столицы Коми предложила горожанам самим выбрать место для необычного арт-объекта.
Напомним, огромный декоративный глобус из метала в апреле этого года изготовили осужденные ИК-25. Администрация Сыктывкара до 1 сентября должна была согласовать место для его установки. Однако предложенный вариант - разместить арт-объект перед одной из школ - не одобрил главный архитектор города Владимир Рунг.
Сейчас полномочия по выбору места мэрия решила передать самим жителям города. Чтобы предложить свой вариант размещения арт-объекта, сыктывкарцам необходимо пройти по ссылке. При этом администрация Сыктывкара просит обозначить предлагаемое место предельно четко. Например, указать улицу и номер дома, назвать близлежащие здания и другие ориентиры.
Выбрав наиболее популярные в ответах места, мэрия оценит их и решит, где все-таки этот арт-объект разместить. Предложить свой вариант размещения можно будет до 1 октября 2019 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за вандалов в Усинске решили установить камеры уличного видеонаблюдения Неизвестные сломали новые фигуры на детской площадке (подробности)
В Сыктывкаре появился арт-объект - признание в любви к городу
Горожане с сегодняшнего дня могут полюбоваться композицией «Я люблю Сыктывкар» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU