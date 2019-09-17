В Воркуте обновят стелу "50 лет стахановскому движению"
В Воркуте готовятся реконструировать стелу "50 лет стахановскому движению". Об этом на своей странице сообщил глава администрации Игорь Гурьев.
Стела появилась в городе в 1985 году. Она находится в центре транспортной развился дорог: в Шахтерский жилой район, завода ЖБИ и на шахту «Воркутинская». Высота монумента составляет 12 метров.
Стелу поставили в 1985 году. Фото Игоря Гурьева
Стелу обновят в рамках социального партнерства с компанией "Воркутауголь".На стеле заменят металлический профлист, установят освещение и проведут ряд других работ.
Реконструкцию хотят завершить 10 ноября.
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ИСТОЧНИК KP.RU