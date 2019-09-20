2019-09-20T16:47:18+03:00
Общество

Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"

Чиновники столицы Коми предупредили горожан, чем им грозит участие в акции экоактивистов
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре пройдет пикет против строительства мусорного полигона на станции ШиесВ Сыктывкаре пройдет пикет против строительства мусорного полигона на станции ШиесФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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Городская администрация Сыктывкара согласовала пикет, который пройдет в Единый день экологического протеста в воскресенье, 22 сентября. Акцию, которую посвятят протесту против строительства мусорного полигона на станции Шиес, организовали «Экологи Коми». Она пройдет у торгового центра «Детский мир» с 12 до 14 часов. В преддверии пикета мэрия разъяснила горожанам, как нужно вести себя на акции.

Администрация напомнила,что пикет предполагает публичное выражение мнений с плакатами и транспарантами, но без звукоусиливающих средств. Во время пикета нельзя передвигаться.

Участвовать в пикете одновременно могут 40 человек. Именно такая численность была согласована администрацией. Если численность тех, кто придет поддержать больную для региона экологическую тему, превысит безопасное число, то, как предупреждает мэрия, "это может привести к возникновению угрозы общественной безопасности". В таком случае участники и организаторы акции могут заработать административное наказание.

Напомним, что в июне в Сыктывкаре прошел беспрецедентный митинг, который собрал более семи тысяч человек, недовольных строительством полигона для переработки ТКО.

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Между тем единый день экологического протеста охватил десятки городов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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