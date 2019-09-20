Мэрия Сыктывкара: "В пикете против полигона на Шиесе могут участвовать только 40 человек"

СЕГОДНЯ 13:31 2019-09-20T16:47:18+03:00

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Городская администрация Сыктывкара согласовала пикет, который пройдет в Единый день экологического протеста в воскресенье, 22 сентября. Акцию, которую посвятят протесту против строительства мусорного полигона на станции Шиес, организовали «Экологи Коми». Она пройдет у торгового центра «Детский мир» с 12 до 14 часов. В преддверии пикета мэрия разъяснила горожанам, как нужно вести себя на акции.

Администрация напомнила,что пикет предполагает публичное выражение мнений с плакатами и транспарантами, но без звукоусиливающих средств. Во время пикета нельзя передвигаться.

Участвовать в пикете одновременно могут 40 человек. Именно такая численность была согласована администрацией. Если численность тех, кто придет поддержать больную для региона экологическую тему, превысит безопасное число, то, как предупреждает мэрия, "это может привести к возникновению угрозы общественной безопасности". В таком случае участники и организаторы акции могут заработать административное наказание.

Напомним, что в июне в Сыктывкаре прошел беспрецедентный митинг, который собрал более семи тысяч человек, недовольных строительством полигона для переработки ТКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU