2019-09-18T14:41:15+03:00
Общество

В Сыктывкаре не согласовали антимусорный митинг-шестие

Между тем единый день экологического протеста охватил десятки городов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Около 20 городов и сел России присоединятся к единому дню экопротеста 22 сентябряОколо 20 городов и сел России присоединятся к единому дню экопротеста 22 сентябряФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В Сыктывкаре мэрия не согласовала проведение митинга-шествия в защиту Шиеса и массовые пикеты в центре города. Городская администрация предложили экоактивистам столицы Коми провести митинг в Мичуринском парке, но они не согласились выражать свое мнение в малопосещаемом месте.

Около 20 городов и сел России присоединятся к единому дню экопротеста 22 сентября. В Сыктывкаре также планировали провести митинг-шествие и пикет, но мэрия проигнорировала позицию экоактивистов:

- Было подано уведомление на проведение митинга-шествия, получен отказ, вопрос рассматривается в суде. Поданы уведомления на проведение массовых пикетов в центре города. Нам отказали в Театральной площади и площадке возле Детского мира. Отправили в Мичуринский парк, где днем с огнем людей не сыщешь, - говорят активисты.

В итоге, общественники приняли решение не устраивать массовый пикет в малопосещаемом Мичуринском парке. По их словам, о Шиесе надо говорить в центре Сыктывкара. Вместо этого в начале октября активисты хотят провести гражданский митинг. О месте и дате его проведения станет известно позднее.

Напомним, что жители России протестуют против строительства полигона с осени прошлого года. С весны на станции Шиес экоактивисты развернули палаточный лагерь: люди едут туда со всей России. 15 июня строительные работы на станции были приостановлены. Впереди — прохождение государственной экологической экспертизы. Стоимость полигона, где планируют хранить бытовые отходы из Москвы, оценивается в 10,5 млрд рублей. Ожидается, что площадь свалки составит более 5 тыс. гектаров.

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На встрече затронули широкий круг тем - от ситуации на Шиесе до сортировки мусора в Коми (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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