Первая неделя октября в Коми будет теплой

30 Сент. 09:20 2019-09-30T09:40:00+03:00

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На этой неделе в Коми наконец-то потеплеет. Наш регион попадет под влияние обширного циклона, который смещается со стороны Балтийского моря на Белое море. С юго-западными ветрами будет поступать относительно теплый и влажный атлантический воздух. Он принесет с собой облачную погоду с дождями разной силы. Ночью столбик термометра будет колебаться в районе 3...8С, днем — 7...12С. Только на крайнем северо-востоке по ночам ожидается от -2С до +2С, днем до +4С. И там вместо дождей будет дождь со снегом. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU