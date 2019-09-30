2019-09-30T09:40:00+03:00
Общество

Первая неделя октября в Коми будет теплой

Республику ожидает много дождей
Дарья ЮДИНА
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На этой неделе в Коми потеплеетНа этой неделе в Коми потеплеетФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На этой неделе в Коми наконец-то потеплеет. Наш регион попадет под влияние обширного циклона, который смещается со стороны Балтийского моря на Белое море. С юго-западными ветрами будет поступать относительно теплый и влажный атлантический воздух. Он принесет с собой облачную погоду с дождями разной силы. Ночью столбик термометра будет колебаться в районе 3...8С, днем — 7...12С. Только на крайнем северо-востоке по ночам ожидается от -2С до +2С, днем до +4С. И там вместо дождей будет дождь со снегом. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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