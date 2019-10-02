Верховный суд Коми сегодня примет решение по делу Василия Гончаренко

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-02T11:37:46+03:00

Василий Гончаренко просит суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы Фото: Дарья ЮДИНА

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Сегодня в Верховном суде Республики Коми прошло заседание по делу бывшего главы Корткеросского района Василия Гончаренко. Второе заседание пройдет позже. На нем судья объявит приговор.

На утреннем заседании экс-глава Корткеросского района уже произнес последнее слово.

- Прошу суд признать меня виновным в мошенничестве: я выманил 300 тысяч рублей у директора ООО "Северо-западный лесной терминал" Ильи Паненкова. При назначении наказания прошу учесть мой возраст, состояние здоровья и то, что находясь под стражей, я перенес операцию. Также прошу учесть мои заслуги перед Республикой и показания свидетелей, доказывающие, что я не опасен для общества, - сказал Василий Гончаренко.

В конце речи бывший муниципальный чиновник запросил наказание, не связанное с лишением свободы. Каким будет приговор, Василий Гончаренко узнает уже сегодня днем: в 14 часов 30 минут пройдет следующее заседание.

Напомним, что Сыктывкарский городской суд приговорил экс-главу района к семи годам колонии строгого режима и штрафу в 1,1 миллиона рублей, признав виновным во взяточничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU