"Действия Василия Анатольевича неверно квалифицируются," - защитники Гончаренко обжалуют приговор

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-08T14:54:17+03:00

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Защитники Василия Гончаренко намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Сегодня Сыктывкарский горсуд признал экс-руководителя Корткеросского района виновным в получении взятки в размере 300 тысяч рублей от представителя ООО "Северо-Западный лесной терминал" Ильи Паненкова. За мзду муниципальный чиновник пообещал бизнесмену содействие и покровительство при строительстве лесоперерабатывающего завода в Корткеросе. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,1 млн рублей.

Жанна Деменкова, представитель стороны защиты фигуранта, считает, что ее клиента осудили не по той статье. Гончаренко признал себя виновным в мошенничестве (ч.3. ст.159 УК РФ).

- Действия Василия Анатольевича неверно квалифицируются. Прокурор считает его виновным в получении взятки за покровительство при строительстве, тогда как мы доказали, что никакого строительства не планировалось. Мы предоставили суду исчерпывающие доказательства, что ни денег, ни проекта у Паненкова не было. Не собирался он строить лесоперерабатывающий завод - и мы это доказали, - высказала свою позицию "КП в Коми" Жанна Деменкова, адвокат Василия Гончаренко.

В ближайшее время адвокаты бывшего руководителя района подадут документы в Верховный суд Коми, чтобы попробовать оспорить решение суда первой инстанции.

Напомним, 25 мая 2018 года Василий Гончаренко был арестован по подозрению в получении взятки от представителя ООО "Северо-западный лесной терминал" Ильи Паненкова. Обвинение вменяло ему в вину размер взятки в сумме 300 тысяч рублей. Деньги чиновник получал в обмен на покровительство при строительстве лесоперерабатывающего завода в Корткеросе.

В свою очередь, Василий Гончаренко просил суд признать его виновным в мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ) и не лишать свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU