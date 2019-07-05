Василий Гончаренко выслушает приговор - в чем обвиняют экс-руководителя Корткеросского района?

Сегодня в Сыктывкарском городском суде в 10:00 начнется оглашение приговора Василию Гончаренко, экс-руководителю администрации Корткеросского района. Вот уже более года бывший муниципальный чиновник находится в верхнечовском СИЗО. Напомним, 25 мая 2018 года Гончаренко был арестован по подозрению в получении взятки в сумме 300 тысяч рублей.

Деньги ему передавал представитель ООО "Северо-западный лесной терминал" Илья Паненков. Гособвинение предполагает, что "СЗЛТ" планировал построить в Корткеросе лесоперерабатывающий завод. А чтобы проект по лесному предприятию продвигался побыстрее, Паненков решил "договориться по-хорошему" с руководителем районной администрации. Представитель "СЗЛТ" сделал Гончаренко предложение, от которого тот не смог отказаться: деньги в обмен на покровительство. Руководитель района пошел на сомнительную сделку, поскольку на тот момент нуждался в деньгах - он планировал участвовать в выборах в Госсовет Коми.

Следствие полагает, что Паненков пообещал Гончаренко 500 тысяч рублей, но успел перевести только 300 тысяч. Первый денежный транш в размере 50 тысяч рублей чиновник получил наличкой. Вторую часть взятки, 100 тысяч, перенаправили "хитрым путем": перевели на карту Дмитрию Фечу - этот молодой человек является другом Никиты Поздеева, родители которого состоят в приятельских отношениях с семьей Василия Гончаренко. Третью часть мзды - 150 тысяч - Паненков передал фигуранту лично в руке, находясь в автомобиле. Он вышел из машины и направился в аптеку, там его и схватили сотрудники УФСБ по Коми.

Обвинение требует признать Василия Гончаренко виновным в получении взятки в размере 300 тысяч рублей и приговорить его к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в сумме 2 млн 750 тысяч рублей с запретом занимать руководящие должности 8 лет.

Сам фигурант попросил суд признать его виновным в мошенничестве и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

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