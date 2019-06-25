"Признаю вину, я пытался развезти на деньги Паненкова, чтобы участвовать в выборах!" - Василий Гончаренко признался в мошенничестве

- Фемида держит в руках весы: на одной чаше - Гончаренко, с его безупречной репутацией, а на другой - Паненков, который страдает алкоголизмом и находится по уголовным преследованием, - заявила адвокат Василия Гончаренко, экс-руководителя администрации Корткеросского района, на сегодняшних прениях в Сыктывкарском горсуде. Защитники бывшего муниципального руководителя настаивают: их подзащитного следует обвинять в мошенничестве, но никак не в получении взятки.

Адвокат Инга Красикова полностью отмела предположение о передаче мзды.

- Обвинение не конкретизировало действия моего подзащитного в помощь ООО "СЗЛТ". Как именно Гончаренко помогал Паненкову в строительстве лесоперерабатывающего завода в Корткеросе - это никому не понятно, - с таких слов начала выступление в прениях Инга Красикова.

Защитник обратила внимание на факты, из которых возникло уголовное дело. Во-первых, обвинение строится на показаниях самого Ильи Паненкова (предполагаемый взяткодатель). Во-вторых, это показания Людмилы Даниловой, заместителя руководителя администрации Корткеросского района. Чиновница сообщила следствию и суду, что вместе с Гончаренко ездила на встречи с Паненковым и обсуждала вопросы строительства будущего лесного предприятия. Этого, по мнению Инги Красиковой, недостаточно.

Адвокат напомнила о репутации самого Ильи Паненкова. Сейчас вероятный взяткодатель находится под уголовным преследованием, более того, он лечился от алкоголизма.

- Василия Анатольевича предупреждали, что Паненков человек непорядочный. Еще в феврале 2018 года Лаженев (бывший руководитель Сыктывдинского района) говорил Гончаренко, что этот человек склонен к аферам. И что мы видим? Сейчас в Сыктывкарском горсуде проходит процесс по делу Паненкова, - отметила Инга Красикова.

В марте 2018 года в Санкт-Петербурге Паненков пообещал Гончаренко профинансировать его избирательную кампанию в Госсовет Коми.

- Инициатива исходила от Паненкова, он предложил спонсорскую помощь. Гончаренко уже тогда было известно, что у "СЗЛТ" нет прав на проведение строительных работ. Он четко понимал: никакого завода Паненков строить не собирается. Однако Василия Анатольевича заинтересовало предложение о финансовой поддержке, - высказала свою версию событий адвокат.

Инга Красикова признала: у Гончаренко возник умысел по отношению к Паненкову.

- Да, он был заинтересован в этих деньгах! Он планировал участвовать в выборах в Госсовет Коми, - заявила защитница фигуранта.

На прениях адвокат несколько раз подчеркивала, что Паненков не планировал строитель лесоперерабатывающий завод в Корткеросе, а намеревался провернуть в районе мошенническую схему: получить в аренду участок земли и вести добычу песка, а затем пустить свою фирму под банкротство. Василий Гончаренко догадался о том, что его хотят обмануть. Однако фигурант решил подыграть Паненкову, но при этом попросить его оказать финансовую помощь.

- Фемида имеет свои весы: на одной чаше - Василий Гончаренко с безупречной репутацией, а на другой - Паненков, который находится под уголовным преследованием, - перешла на лирику и метафоры Инга Красикова.

Адвокат попросила переквалифицировать обвинения из взятки в мошенничество - ч.3 ст.159 УК РФ.

Позицию защиты поддержал сам фигурант.

- Я признаю свою вину, - покаялся Василий Гончаренко на суде. - Но я никогда не связывал тему строительства завода с выборами. Паненков мне был неинтересен. Я пытался развести его на деньги, чтобы участвовать в избирательной кампании в парламент.

Бывший руководитель администрации Корткеросского района заявил, что готов возместить ущерб Паненкову и просил суд признать не лишать его свободы. На этом прения завершились. 2 июля Василий Гончаренко выступит с последним словом.

Напомним, Василий Гончаренко обвиняется в получении взятки от представителя ООО «Северо-Западный лесной терминал» (СЗЛТ) в размере 300 тыс рублей. По версии обвинения, средства передавались за покровительство подрядной организации, которая планировала реализовать в Корткеросском районе коммерческий проект по строительству лесоперерабатывающего завода, а также за непрепятствование этому проекту со стороны администрации Корткеросского района.

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