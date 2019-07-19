Защита Василия Гончаренко пытается оспорить приговор Сыктывкарского горсуда

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-19T13:00:33+03:00

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Защита Василия Гончаренко, экс-руководителя Корткеросского района, обжалует приговор Сыктывкарского городского суда. Вчера адвокат фигуранта дела о взятке подала жалобу с просьбой переквалифицировать действия подзащитного как преступление по ч.3 ст.159 УК РФ и смягчить наказания. Проще говоря, Гончаренко просит признать его виновным в мошенничестве, а не в получении взятки.

- К этой жалобе будут поданы дополнения, поскольку приговор нам был вручен только в минувший понедельник после обеда, а адвокат фигуранта Инга Красикова приехала из командировки только 17 июля. В свою очередь, Василий Анатольевич получил приговор только 16 июля, поэтому у него срок обжалования решения суда истечет 26 июля, - сообщила "КП в Коми" Жанна Деменкова, представитель стороны защиты экс-чиновника.

Приговор занимает 48 страниц. Сыктывкарский горсуд огласил его 8 июля. По решению суда первой инстанции Василий Гончаренко был признан виновным в получении взятки в размере 300 тысяч рублей. Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима со штрафом в 1,1 млн рублей.

Напомним, 25 мая 2018 года Василий Гончаренко был арестован по подозрению в получении взятки от представителя ООО "Северо-западныйлесной терминал" Ильи Паненкова. Обвинение вменяло ему в вину размер взятки в сумме 300 тысяч рублей. Деньги чиновник получал в обмен на покровительство при строительстве лесоперерабатывающего завода в Корткеросе.

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ИСТОЧНИК KP.RU