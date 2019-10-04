В Коми завершили расследование «дела энергетиков»

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-04T16:42:25+03:00

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Прокурор Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти лиц топ-менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запада» и его филиале «Комиэнерго», сообщает региональная прокуратура.

Трое из фигурантов, в том числе бывший гендиректор Летягин, обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах, еще двое — в посредничестве. Бывшему руководителю «МРСК Северо-Запада» также вменяют легализацию преступных доходов в крупном размере с использованием служебного положения

По версии следствия, в 2014–2018 годах фигуранты систематически получали откаты от 8 представителей коммерческих организаций Коми, Вологодской, Кировской и Тюменской областей за беспрепятственную приемку и оплату работ по заключенным договорам подряда и иное проявление лояльности к этим фирмам. Всего участники преступной группы «обложили данью» исполнение 44 контрактов. Размер полученных взяток превысил 74 млн рублей.

В ходе следствия наложен арест на принадлежащие обвиняемым денежные средства в рублях и валюте на сумму более 30 млн рублей и имущество стоимостью свыше 23 млн рублей. Вину в совершении преступлений экс-руководитель «МРСК Северо-Запада» не признал, остальные обвиняемые – признали полностью либо частично. Один из участников преступной группы, занимавший должность заместителя генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада», на стадии расследования уголовного дела заключил с прокурором Республики Коми досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Сыктывкарским городским судом он осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 30 млн рублей и лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.

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На скамье подсудимых окажутся экс-руководители «Комиэнерго» и «МРСК Северо-Запада» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU