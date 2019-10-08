2019-10-08T09:32:10+03:00
Общество

На кладбище Усинска нашли следы медведя

Эта информация встревожила жителей
Дарья ЮДИНА
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В Усинске на кладбище нашли медвежьи следы. Источник фото: https://vk.com/overhearusinskВ Усинске на кладбище нашли медвежьи следы. Источник фото: https://vk.com/overhearusinsk
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В одном их пабликов Усинска появилась запись, посвященная очередному выходу диких животных к людям. Один из жителей города сфотографировал следы, оставленные медведем на кладбище.

Некоторых усинцев известие о незваном лесном госте заставило беспокоиться:

- Поехала одна на кладбище, только на месте уже вспомнила про мишек. Правда, там работники были, готовились к похоронам.. Но страшно было сильно, оставила - комментарий под записью Екатерина Шушпан.

Некоторые жители сомневаются в том, что там действительно гулял косолапый. Источник: https://vk.com/overhearusinsk

Некоторые жители сомневаются в том, что там действительно гулял косолапый. Источник: https://vk.com/overhearusinsk

Другие жителя стали сомневаться в правдивости информации.

- На первом фото несколько следов, а потом резко их нету. Очередной вброс, - отметил Афанасий Борщёв.

Напомним, что в этом в Коми участились выходы диких животных к людям. Один из таких случаев привел к гибели 14-летней девочки в Едве. Из-за участившихся встреч человека с волками и медведями недавно в республике приняли решение о создании мобильных бригад для отстрела опасных зверей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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