В Сыктывкарский суд поступило дело бывшего главы «Комиэнерго»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-10T10:15:22+03:00

Вместе с Валерием Драйдтом будут судить его четырех коллег

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В Сыктывкарский городской суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении пяти экс-сотрудников ПАО «МРСК Северо-Запада» и его филиала «Комиэнерго». Экс-глава «Комиэнерго» Валерий Драйдт, его заместители Евгений Сесюк и Дмитрий Вылегжанин, бывший директор «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин и советник в управлении делами МРСК «Северо-Запада» Владимир Лазуткин обвиняются в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Следователи предполагают, что в 2014-2018 годах энергетики требовали откаты у подрядчиков компании за беспрепятственную приемку выполненных работ. Общая сумма взятки составила 70 миллионов рублей.

Сейчас Александр Летягин заключен под стражу. Евгений Сесюк, Дмитрий Вылегжанин и Владимир Лазуткин находятся под домашним арестом. Валерию Драйдту в качестве меры пресечения суд назначил подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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ИСТОЧНИК KP.RU