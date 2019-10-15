Сыктывкарскую школу оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстранение ученика от занятий

15 Окт. 10:13 2019-10-15T10:13:39+03:00

Сыктывкарскую школу наказали штрафом за недопуск ученика к занятию Фото: Иван ВИСЛОВ

Учитель, узнав причину опоздания девятиклассника, не пустил его на консультацию

Изменить размер текста: A A

Сыктывкарскую школу оштрафовали на 100 тысяч рублей за недопуск ученика к занятия. Сейчас учебное учреждение пытается оспорить постановление о штрафе в городском суде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

5 июня в школе проводилась консультация по подготовке к ОГЭ по математике. Один из девятиклассников опоздал на занятие. Учитель, узнав причину его опоздания, решила отстранить школьника от консультации.

В итоге, школу наказали. Мировой судья Куратовского участка признал, что учебное учреждение совершило административное правонарушение, и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Школа с решением мирового судьи не согласилась. Сейчас работники учебного учреждения пытаются оспорить постановление о штрафе в Сыктывкарском городском суде. Заседание пройдет в конце октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уроки — как лекарство от болезни. Кто и как в Сыктывкаре учит детей, которые попали в больницу

Мы узнали, как устроена школа при Детской республиканской больнице в Сыктывкаре, и почему обучение в лечебном учреждении нужно и важно (подробности)

Уроки по 20 минут и тактильные линейки: как проходят занятия для особенных детей в Сыктывкаре

В школе № 18 ребята с особым образовательным статусом учатся вместе с обычными (подробности)

На уроки под конвоем: как 16-летние подростки учатся в СИЗО Сыктывкара

Здесь вместо звонка гремят решетки за спиной, а учить Конституцию нужнее, чем Пушкина (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU