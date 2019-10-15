2019-10-15T10:13:39+03:00
Общество

Сыктывкарскую школу оштрафовали на 100 тысяч рублей за отстранение ученика от занятий

Учитель, узнав причину опоздания девятиклассника, не пустил его на консультацию
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарскую школу наказали штрафом за недопуск ученика к занятиюСыктывкарскую школу наказали штрафом за недопуск ученика к занятиюФото: Иван ВИСЛОВ
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Сыктывкарскую школу оштрафовали на 100 тысяч рублей за недопуск ученика к занятия. Сейчас учебное учреждение пытается оспорить постановление о штрафе в городском суде. Об этом сообщает пресс-служба суда.

5 июня в школе проводилась консультация по подготовке к ОГЭ по математике. Один из девятиклассников опоздал на занятие. Учитель, узнав причину его опоздания, решила отстранить школьника от консультации.

В итоге, школу наказали. Мировой судья Куратовского участка признал, что учебное учреждение совершило административное правонарушение, и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

Школа с решением мирового судьи не согласилась. Сейчас работники учебного учреждения пытаются оспорить постановление о штрафе в Сыктывкарском городском суде. Заседание пройдет в конце октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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