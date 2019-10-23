2019-10-23T10:16:36+03:00
Общество

Более 700 тысяч рублей потратят на новогодний каток в Сыктывкаре

Столица Коми продолжает готовиться к празднику
Дарья ЮДИНА
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В Сыктывкаре снова зальют каток на Стефановской площадиВ Сыктывкаре снова зальют каток на Стефановской площадиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Департамент финансов городской администрации Сыктывкара разместил на сайте госзакупок объявление об аукционе на обустройство и обслуживание катка на Стефановской площади. Стоимость контракта 702 тысячи рублей.

Сейчас на конкурс принимаются заявки от потенциальных подрядчиков. Торги пройдут 1 ноября. Обустраивать новогодний каток начнут 9 декабря, а закончат 22 декабря. Подрядчик должен будет не только залить каток, но и расчищать от снега строительные площадки и дороги, убирать сколы и неровности, а также шлифовать лед горячей водой. Обслуживать каток будут до 9 февраля, а демонтируют в срок с 10 по 16 февраля.

Напомним, что кроме катка в Сыктывкаре хотят сделать светящийся арт-объект в виде большой подарочной коробки с технологией виртуальной реальности внутри. Также в Кировском парке разместят иллюминацию в виде елочных шаров с узорами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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