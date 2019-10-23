Сыктывкарские студенты встретятся с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым

23 Окт. 15:42 2019-10-23T15:42:07+03:00

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и самый цитируемый журналист России за сентябрь этого года по версии «Медиалогии» Алексей Венедиктов приедет в Сыктывкар 1 ноября. Он будет участвовать в «Дилетантских чтениях» в «Револьт-центре», а также встретится с сыктывкарскими студентами.

«Дилетантские чтения» начнутся в 19 часов. Их темой станет «Полтава». Ей же посвящен номер журнала «Дилетант», который вышел 22 сентября. Алексей Венедиктов зачитает избранные отрывки из номера. Роль ведущего на себя возьмет его коллега шеф-редактор «Эхо Москвы» Максим Курников. После чтений гости смогут лично пообщаться с Алексеем Венедиктовым. Билеты на «Дилетантские чтения» можно купить в «Револьт-центре» либо по ссылке: https://revoltcenter.timepad.ru/event/1074290/

Также 1 ноября редактор «Эхо Москвы» встретится с сыктывкарскими студентами.

Справка

«Дилетант» ежемесячный цветной иллюстрированный журнал на разные исторические темы для широкой аудитории от радиостанции «Эхо Москвы». Каждый его номер посвящен одной теме. Журнал издается с 2012 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU