В Сыктывкаре могут построить проезд-дублер Октябрьского проспекта

СЕГОДНЯ 15:08 2019-10-24T15:20:39+03:00

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В Сыктывкаре в необозримом будущем построят не только дорогу-дублер, но и проезд -дублер Октябрьского проспекта, о чем в том числе говорится в проекте изменений в генплан.

Не так давно благодаря опубликованному генплану стало известно о планах построить дорогу-дублер Октябрьского проспекта. Однако проблему перегруженности дороги надо решать уже сейчас, поэтому специалисты пришли к выводу, что необходимо построить и проезд-дублер Октябрьского проспекта. Его возведут на участке от улицы Петрозаводской до улицы Тентюковской. Эта дорога поможет существенно разгрузить Октябрьский проспект, который сейчас не справляется с трафиком.

Кстати, 11 ноября в 15:00 в концертном зале «Сыктывкар» (Бабушкина, 22) горожане обсудят главные изменения, которые ждут Сыктывкар в ближайшие 20 лет. Если внимательно прочитать генплан, то можно узнать много интересного. Наш краткий обзор главного градостроительного документа города вот здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU