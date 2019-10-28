Чиновника министерства ЖКХ Коми нашли мертвым на рабочем месте

28 Окт. 09:40 2019-10-28T09:42:28+03:00

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Александра Лучшева нашли мертвым в рабочем кабинете в доме №108 по улице Интернациональной в субботу, 26 октября, сообщает СУ СК России по Коми.

По факту смерти чиновника проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что смерть мужчины не имеет признаков криминального характера.

Отметим, что Александр Лучшев был заместителем руководителя Центра обеспечения деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми». Раньше он занимал пост заместителя министра архитектуры и строительства Республики Коми. 15 декабря ему бы исполнилось 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU