Наталья Хозяинова будет участвовать в выборах на пост сыктывкарского мэра
Замещающая мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова хочет избавиться от приставки "и.о.". Она подала документы на участие в выборах градоначальника. Об этом муниципальная чиновница рассказала журналистам на брифинге после общегородской планерки.
Напомним, что Валерий Козлов оставил пост сыктывкарского мэра в июле. Исполняющей обязанности сити-менеджера назначили Наталью Хозяинову. Недавно совет депутатов города объявил о приеме документов, необходимых для участия выборов на место градоначальника. На данный момент заявились три человека. Нового мэра столицы Коми выберут 6 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU