Наталья Хозяинова будет участвовать в выборах на пост сыктывкарского мэра

5 Нояб. 11:11 2019-11-05T13:27:50+03:00

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Замещающая мэра Сыктывкара Наталья Хозяинова хочет избавиться от приставки "и.о.". Она подала документы на участие в выборах градоначальника. Об этом муниципальная чиновница рассказала журналистам на брифинге после общегородской планерки.

Напомним, что Валерий Козлов оставил пост сыктывкарского мэра в июле. Исполняющей обязанности сити-менеджера назначили Наталью Хозяинову. Недавно совет депутатов города объявил о приеме документов, необходимых для участия выборов на место градоначальника. На данный момент заявились три человека. Нового мэра столицы Коми выберут 6 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU