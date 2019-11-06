Дорожная служба Сыктывкара работает в усиленном режиме

6 Нояб. 10:11 2019-11-06T10:16:00+03:00

Техника и люди борются с последствиями адского снегопада

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Сегодня Сыктывкар утопает в снегу: в городе пробки, а людям приходится добираться до работы, борясь со снегом и ветром. Однако есть и хорошие новости: дорожная служба столицы Коми переведена в усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации Коми ЦГМС, с трёх утра в Сыктывкаре выпало около пяти сантиметров снега. Уже ночью работали 23 единицы техники, включая девять плужно-щёточных машин, четыре пескоразбрасывателя, пять самосвалов и два автогрейдера.

Синоптики сообщают, что до шести часов вечера ожидается сильный снегопад с выпадение ещё 20 сантиметров осадков. МКП «Дорожное хозяйство» на своей странице «Вконтакте» сообщило, что в связи с непогодой задействовало все имеющиеся силы и средства: 45 единиц техники, включая семь снегоуборочных и плужнощёточных машин, три пескоразбрасывателя, пять тяжёлых автогрейдеров, семь тракторных щёток и другие технические средства.

В настоящий момент работы сосредоточены в центральной части города, чтобы обеспечить доступ горожан к местам работы, а также объектам социально-бытовой сферы. Повсеместно ведётся ручная уборка пешеходных переходов, автобусных остановок и подъездов к ним, механизированная уборка тротуаров.

— С шести утра до трёх дня будем вывозить снег. Далее по итогам дневной работы будет сформирован план ночной вывозки снега, которая продлится с восьми вечера до шести утра, — отметили в «Дорожном хозяйстве», попросив сыктывкарцев с пониманием отнестись к ситуации.

Госавтоинспекция Сыктывкарка также обращается к жителям Сыктывкара и просят не оставлять машины у проезжей части: это помешает работе снегоуборочной техники. Водители, нарушающие требования дорожных знаков «Стоянка запрещена», могут наказать штрафом в 1500 рублей, а также эвакуацией автотранспорта с размещением на специализированной стоянке.

По данным Коми ЦГМС, вечером снег прекратится. Завтра ожидается понижение температуры воздуха до -10С при отсутствии осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU