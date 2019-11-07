Температура выше нормы и много осадков: прогноз на ноябрь в Коми

7 Нояб. 09:17 2019-11-07T09:17:03+03:00

Третий месяц осени будет теплее, чем обычно

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет в ноябре в республике. Так, средняя месячная температура в большинстве районов ожидается выше климатической нормы на 2...3С. За ноябрь количество осадков составит 130-180% от климатической нормы.

Предполагается, что большую часть ноября на погодные условия будут влиять североатлантические циклоны. Прогнозируется облачная с прояснениями погода с достаточным увлажнением. Температурный фон большую часть месяца будет повышенным относительно нормы или близким к ней. Лишь в отдельные дни температура прогнозируется ниже климатической нормы, что связано с затоком в наш регион холодного арктического воздуха.

Во второй и третьей декаде преобладающие ночные температуры будут находиться в пределах -5...-12С. В отдельные ночи при прояснениях возможно понижение температуры до -15...-22С, на северо-востоке до -25...-30С. Преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах -1...-6С, при похолодании -8...-15С, на северо-востоке — -15...-22С.

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ИСТОЧНИК KP.RU