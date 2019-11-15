2019-11-15T10:08:09+03:00
Общество

Сыктывкар прощается с ветхими зданиями: в столице Коми снесут уголовно-исполнительную инспекцию

Начальная цена контракта — 450 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Екатерины Лагеревой с сайта 2gis.ru/syktyvkarФото Екатерины Лагеревой с сайта 2gis.ru/syktyvkar
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В Сыктывкаре снесут ветхое здание на улице Интернациональной. Бывшую уголовно-исполнительную инспекцию уничтожат за 450 тысяч рублей, гласит сайт Госзакупок.

Подрядчика должны найти до 21 ноября. После фирма-исполнитель должна в установленные сроки обрушить здание и вывезти обломки на мусорный полигон.

Начальная цена контракта — 450 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета Сыктывкара. Срок выполнения работ – с момента подписания договора до 18 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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