Сыктывкар прощается с ветхими зданиями: в столице Коми снесут уголовно-исполнительную инспекцию

15 Нояб. 10:04 2019-11-15T10:08:09+03:00

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В Сыктывкаре снесут ветхое здание на улице Интернациональной. Бывшую уголовно-исполнительную инспекцию уничтожат за 450 тысяч рублей, гласит сайт Госзакупок.

Подрядчика должны найти до 21 ноября. После фирма-исполнитель должна в установленные сроки обрушить здание и вывезти обломки на мусорный полигон.

Начальная цена контракта — 450 тысяч рублей. Средства выделят из бюджета Сыктывкара. Срок выполнения работ – с момента подписания договора до 18 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU