Работает эвакуатор: в Сыктывкаре ограничат места для парковок

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-18T10:24:07+03:00

На трех улицах Сыктывкара появятся знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новое расположение дорожных знаков появится на улицах Горького, Ветеранов и Магистральной

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В столице Коми на нескольких улицах намерены изменить дислокацию дорожных знаков и схем горизонтальной разметки. Перемены ждут автомобилистов с 10 декабря этого года. Большинство новых дорожных знаков касаются запрета на остановку в определенном месте и предупреждении о том, что в этом месте машину могут эвакуировать.

В частности дорожные знаки будут установлены по следующим адресам:

1) По ул. Кирова, в районе дома № 2/1 по ул. Горького:

Здесь установят два знака 3.27 «Остановка запрещена» вместе с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Еще два знака «Остановка запрещена» будут сопровождаться знаками 8.2.3 «Зона действия» и 8.24 «Работает эвакуатор».

2) В районе СОШ № 11, ул. Магистральная, дом № 13:

По этому адресу поставят два знака «Остановка запрещена» вместе с табличкой «Работает эвакуатор». Они будут установлены при выходе из СОШ № 11 на ул. Магистральная, в районе дома № 13.

Еще два знака «Остановка запрещена» будут дополнены табличной «Зона действия» и «Работает эвакуатор». Они также появятся при выходе из школы № 11.

3) В районе дома № 12 по ул. Ветеранов:

На этом участке дороге появится 11 новых знаков - это «Остановка запрещена» вместе с табличкой «Работает эвакуатор».

Тут же изменится разметка и появятся два знака 2.1 «Главная дорога» и один знак 2.4 «Уступите дорогу».

Из нововведений на дороге по ул. Ветеранов,12 установка знака «Остановка запрещена» вместе с табличками «Зона действия» и «Работает эвакуатор».

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ИСТОЧНИК KP.RU