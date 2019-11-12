Сыктывкарские таксисты до понедельника не будут брать заказы от "Яндекс.Такси"

Конфликт между сыктывкарскими таксистами и агрегатором "Яндекс.Такси" не утихает. Сегодня водители собрались, чтобы обсудить завтрашнюю акцию протеста. Они намереваются не брать заказы от "Яндекс.Такси" с 13 ноября по 17 ноября.

Напомним, что 23 октября сыктывкарские таксисты съехались на парковку торгового центра "Июнь" и не принимали заказы. Так они выразили протест против ценовой политики "Яндекс. Такси". По их мнению, агрегатор установил слишком низкие тарифы, которые не позволяют им нормально зарабатывать. Люди вынуждены трудиться по 12 часов, чтобы выйти хотя в ноль.

Минтранс Коми, узнав о недовольстве таксистов, решило вмешаться. Сотрудники ведомства во главе с министром Александром Ремигой, провели встречу, на которой присутствовали представители и таксистов, и службы. Тогда Минтранс попросил водителей посчитать свои доходы и расходы: с помощью отчетов официальный орган хочет понять, действительно ли размер тарифов слишком маленький.

На собрание приехали около 50 человекФото: Дарья ЮДИНА

Сегодня недовольные водители такси снова приехали на парковку рядом с ТРЦ "Июнь", чтобы скоординировать свои дальнейшие действия. Присутствовали около 50 человек. Рядом дежурил экипаж ГИБДД: инспекторы после окончания акции останавливали таксистов, чтобы проверить разрешение.

На собрании водители сошлись на том, что участники акции не будут принимать заказы от "Яндекс.Такси" четыре дня, с 13 по 17 ноября. Прогнозируется, что к акции присоединится около 300 человек.

Инспекторы после окончания акции стали останавливать таксистовФото: Дарья ЮДИНА

Другие агрегаторы будут работать в обычном режиме: водители не хотят, чтобы их протест отразился на простых людях. Горожане смогут спокойно доехать до места назначения, используя другие службы.

- Поездка стоит 70 рублей, а я на неё расходую 77 рублей, ухожу в минус. Сегодня, чтобы выйти хотя бы в ноль, нужно работать как минимум 12 часов, чтобы что-то заработать - 16-18 часов. Необходимо, чтобы мы за восемь часов заработали хотя бы четыре тысячи рублей. Из этой суммы уже будет уходить плата за комиссию, за бензин. Только так мы начнем что-то зарабатывать. Сейчас в месяц мы тратим 65 тысяч рублей на обслуживанием машины: комиссия - 8-9 тысяч рублей, бензин - 25 тысяч рублей, почти ежедневные мойки - по 300 рублей, также на расходные материалы, детали, - объяснил координатор протеста Андрей Микушев.

Свой пример привел и другой водитель такси:

- Я взял заказ от железнодорожного вокзала до середины Выльгорта. Цена - 114 рублей. Назад я ехал "пустой", - заметил мужчина. Он подчеркнул, что за день пробег у машины таксиста может достигнуть 300 километров, автомобиль быстрее "изнашивается".

По словам Андрея Микушева, у "Яндекс.Такси" позиция такая: "если что-то не нравится - уходите". Именно это водители и планируют сделать, если четырехдневная забастовка не вызовет ответной реакции и "Яндекс.Такси" не пойдет протестующим навстречу: таксисты хотят, чтобы за поездки установили фиксированный тариф - минимум 110-120 рублей плюс 15 рублей за каждый последующий километр при протяженности поездки от трех километров.

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