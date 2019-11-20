В Воркуте установят 21 контейнер для сбора батареек
В Воркуте приобрели специальные урны для сбора использованных батареек. По всему городу установят 21 контейнер. Об этом сообщает пресс-служба воркутинской администрации.
Контейнеры будут выглядеть как большие батарейки. Они сделаны из нержавеющей полированной стали. У контейнеров будет особая конструкция, которая сведет на нет возможность возгорания батареек при реакции друг с другом.
Урны для сбора опасных отходов появятся в Воркуте до конца 2019 года. Их установят в учреждениях сферы культуры, образования, а также физической культуры и спорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU