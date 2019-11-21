В Сыктывкаре жители ветхой «деревяшки» боятся не дождаться расселения

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-21T14:30:39+03:00

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Снос ветхой одноэтажки напротив Свято-Стефановского собора по улице Ленина переносится много лет подряд, пишет «Трибуна». Сейчас и вовсе непонятно, что с ним будет.

По генеральному плану, который приняли в 2009 году, на месте дома №1 по Ленина должен располагаться уютный сквер. Однако здание 1938 года постройки уходит в землю, а о сквере ничего не слышно.

- Как правило, строительные фирмы сами договариваются с жильцами старых домов по цене за земельный участок – расплачиваются деньгами или предоставляют квартиры в новостройке. В случае возведения социально важных объектов, таких как сквер, финансовые вопросы регулируются за счет местных бюджетов. Но похоже, что в данном случае сыктывкарские чиновники не горят желанием форсировать процесс расселения жильцов, - пишет «Трибуна».

Отметим, что изменения в генеральный план в Сыктывкаре обсуждали 11 ноября. Пришедшие на общественные слушания осудили политику застройки многоэтажками и недостаточное озеленение города.

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«Где озеленение? Зачем многоэтажки на Тентюковской? Нужно ли продлевать Первомайскую улицу до Орбиты? И, вообще, почему положения генплана никогда не реализуются?» - говорили люди (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU