20-летняя жительница Усинска погибла в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге погибла уроженка Коми, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».
Известно, что труп 20-летней жительницы Усинска обнаружили 1 декабря около 19:30 в дворе дома 22/3 по Гжатской улице. Сотрудники правоохранительных органов установили, что девушка выпала из окна квартиры на 14-м этаже.
Обстоятельства трагедии выясняются. Отметим также, что почти ровно два месяца назад (2 октября) в культурной столице России погибла сыктывкарка Валерия Пыхтеева — она тоже выпала из окна многоэтажного дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU