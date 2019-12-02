20-летняя жительница Усинска погибла в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-02T12:13:55+03:00

Она выпала из окна многоэтажного дома

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге погибла уроженка Коми, сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

Известно, что труп 20-летней жительницы Усинска обнаружили 1 декабря около 19:30 в дворе дома 22/3 по Гжатской улице. Сотрудники правоохранительных органов установили, что девушка выпала из окна квартиры на 14-м этаже.

Обстоятельства трагедии выясняются. Отметим также, что почти ровно два месяца назад (2 октября) в культурной столице России погибла сыктывкарка Валерия Пыхтеева — она тоже выпала из окна многоэтажного дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Петербурге полицейские ищут знакомых сыктывкарки, трагически погибшей в северной столице

Их просят позвонить участковому (подробности)

В Сыктывкаре похоронили трагически погибшую в Санкт-Петербурге уроженку столицы Коми

Проводить девушку в последний путь пришли ее родные и близкие (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU