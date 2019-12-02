В 13 муниципалитетах Коми объявили карантин

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-02T16:42:01+03:00

В Коми несколько школ закрыли на карантин Фото: Иван ВИСЛОВ

Изменить размер текста: A A

В 13 муниципалитетах Коми из-за повышенного уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ действует карантин. В двух школах Сыктывдинского и Ижемского района отменили уроки. Приостановлены занятия в 38 классах 22 школ Ухты, Сыктывкара, Прилузья, Сысольского, Корткеросского, Княжпогостского, Усть-Вымского районов, Инты, Воркуты, Печоры и Сосногорска. В девяти муниципалитетах закрыты на карантин дошкольные учреждения. В Сыктывкаре из-за болезней не учатся первоклассники Коми национальной гимназии. У них внеплановые каникулы продлятся неделю, с 2 по 9 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сыктывкарском детсаду провели фотосессию во время карантина по ветрянке

На директора завели дело об административном правонарушении (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU