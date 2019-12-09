2019-12-09T13:57:22+03:00
Общество

В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины

По факту смерти проводят проверку
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Нижняя Омра Троицко-Печорском района Коми нашли поеденные хищниками останки пропавшего мужчины. По факту смерти проводят проверку.

59-летний Андрей Лесников пропал еще 13 ноября — просто ушел из дома и не вернулся. В полицию о пропаже мужчины заявили спустя почти месяц. На поиски жителя Нижней Омры снарядили полицейских и отряд СПАС-Коми.

Труп мужчины нашел полицейский недалеко от дома пропавшего. Страшное зрелище престало перед его глазами — из снега торчало поеденное дикими животными тело. Позже вскрытие показало, что Лесников умер от переохлаждения. Скорее всего, после смерти его труп привлек голодных хищников.

Сейчас по факту смерти проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщают следователи СУ СК России по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми беременная женщина сбила на авто волка-гиганта

Этот год лидирует по числу сообщений о выходе хищников в населенные пункты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Сосногорске на дереве заметили рысь
На переправе в Алешино запретили ездить на автомобилях
В Сыктывкаре машина провалилась под лед: один человек в больнице
В Сыктывкаре поставят памятник фронтовикам
В Корткеросском районе завели дело из-за незаконной свалки
У воркутинца мошенники украли 77 500 рублей
На пожаре в Воркуте спасли 13 человек
Сыктывкарец отсудил 413 тысяч рублей за ДТП
Пенсионер из Коми выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей
В магазинах Сосногорска начали продавать овощи из местных теплиц
4-летнюю девочку госпитализировали в Сыктывкаре после удара током от гирлянды
Самую большую зарплату в Коми предложили руководителю службы по охране труда
Много снега и гололед: прогноз на декабрь в Коми
В 13 муниципалитетах Коми объявили карантин
20-летняя жительница Усинска погибла в Санкт-Петербурге
В Сыктывкаре иномарка врезалась в банк
Неделя контрастов: к концу недели тепло в Коми сменится морозами
Двух сыктывкарцев шантажировали фотографиями в интернете
На содержание сыктывкарских кладбищ потратят почти 11 миллионов
Сотрудники УГТУ просят освободить ректора из-под ареста
В Сыктывкаре Renault сбил на «зебре» девушку