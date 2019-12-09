В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины

9 Дек. 13:56 2019-12-09T13:57:22+03:00

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В поселке Нижняя Омра Троицко-Печорском района Коми нашли поеденные хищниками останки пропавшего мужчины. По факту смерти проводят проверку.

59-летний Андрей Лесников пропал еще 13 ноября — просто ушел из дома и не вернулся. В полицию о пропаже мужчины заявили спустя почти месяц. На поиски жителя Нижней Омры снарядили полицейских и отряд СПАС-Коми.

Труп мужчины нашел полицейский недалеко от дома пропавшего. Страшное зрелище престало перед его глазами — из снега торчало поеденное дикими животными тело. Позже вскрытие показало, что Лесников умер от переохлаждения. Скорее всего, после смерти его труп привлек голодных хищников.

Сейчас по факту смерти проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщают следователи СУ СК России по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU