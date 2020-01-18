В Сыктывкаре за лжесвидетельство осудили жительницу Санкт-Петербурга
В Сыктывкаре за дачу ложных показаний осудили жительницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
Женщина была свидетелем по делу, которое возбудили в отношении её отца. Во время допроса она специально сообщила ложные сведения, чтобы помочь отцу. Жительница Санкт-Петербурга не хотела, чтобы его осудили за дачу взятки. Свою вину осужденная не признала.
По приговору подсудимой назначили наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU