В Сыктывкаре за лжесвидетельство осудили жительницу Санкт-Петербурга

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:08:47+03:00

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В Сыктывкаре за дачу ложных показаний осудили жительницу Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Женщина была свидетелем по делу, которое возбудили в отношении её отца. Во время допроса она специально сообщила ложные сведения, чтобы помочь отцу. Жительница Санкт-Петербурга не хотела, чтобы его осудили за дачу взятки. Свою вину осужденная не признала.

По приговору подсудимой назначили наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU