В Сосногорске антитеррористической калитке, которую обсмеял Ургант, до сих пор одиноко
В паблике Сосногорска опубликовали вопрос от местной жительницы. Женщина спросила, когда все-таки поставят антитеррористические заборы вокруг школы. Нашумевшую в свое время калитку поставили уже давно, а заборов до сих пор нет.
В администрации ответили, что проектно-сметную документацию для обустройства ограждения уже составили и деньги выделили.
В настоящее время разрабатывается документация для проведения конкурсной процедуры по выбору подрядчика. Работы запланированы на летний период этого года, добавил представитель администрации.
На вопрос жительницы Сосногорска о том, почему ограждение не поставили этим летом, заметили, что график ремонтно-строительных работ выстраивают в зависимости от состояния учреждения, предписаний контролирующих органов и срочности вопроса.
Напомним, что в сентябре в детском саду в Айкино торжественно открыли окна. Чересчур пафосную, по мнению пользователей, церемонию высмеяли в сети.
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ИСТОЧНИК KP.RU