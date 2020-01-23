В Сосногорске антитеррористической калитке, которую обсмеял Ургант, до сих пор одиноко

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:05:26+03:00

Там никак не могут поставить забор

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В паблике Сосногорска опубликовали вопрос от местной жительницы. Женщина спросила, когда все-таки поставят антитеррористические заборы вокруг школы. Нашумевшую в свое время калитку поставили уже давно, а заборов до сих пор нет.

В администрации ответили, что проектно-сметную документацию для обустройства ограждения уже составили и деньги выделили.

В настоящее время разрабатывается документация для проведения конкурсной процедуры по выбору подрядчика. Работы запланированы на летний период этого года, добавил представитель администрации.

На вопрос жительницы Сосногорска о том, почему ограждение не поставили этим летом, заметили, что график ремонтно-строительных работ выстраивают в зависимости от состояния учреждения, предписаний контролирующих органов и срочности вопроса.

Напомним, что в сентябре в детском саду в Айкино торжественно открыли окна. Чересчур пафосную, по мнению пользователей, церемонию высмеяли в сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU