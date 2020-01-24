В Воркуте находят трупы диких животных
В паблике «Воркута поймет» появилась запись с фотографиями мертвых лисы и песца. Автор записи указал, что нашел трупы возле торгового центра «Мир». Комментаторы принялись строить предположения, что же стало причиной смерти диких животных: действия человека или зверей загрызли собаки.
Животных нашли рядом с ТРЦ "Мир"
Жители Воркуты уже не раз замечают диких гостей рядом с жилищами: фотографируют их и снимают на видео. По сообщению пресс-службы мэрии, в администрацию поступает большое количество обращений местных жителей по поводу появления диких животных на городской территории. Песцы даже не стесняются спать рядом с человеческими домами.
Песцы спят прямо рядом с домами людей
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ИСТОЧНИК KP.RU