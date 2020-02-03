Пропавший в Усинске молодой мужчина найден мертвым

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:39:02+03:00

Волонтеры «Лиза Алерт» написали, что он погиб

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В Усинске пропал 36-летний Константин Политов. На днях стало известно, что мужчину нашли мертвым.

О пропавшем сообщается не так много. Известно, что 25 января он вышел из дома. С тех пор родные и близкие ничего о нем не знали.

30 января инфорг поиска на сайте «Лиза Алерт» написал в чате соответствующей темы: «Найден. Погиб! Соболезнуем родным и близким».

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ИСТОЧНИК KP.RU