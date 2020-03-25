Что представляет из себя эжвинская больница, которую закрыли на карантин

25 Март 2020 2020-03-25T16:00:50+03:00

Больница в Эжве закрыли на карантин, без пропуска не пробиться. Фото Андрея Коврижных

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С сегодняшнего дня в больницу в Эжве закрыли на карантин из-за потенциальных больных коронавирусом, которых уже перевели в Республиканскую инфекционную больницу. Что из себя представляет медицинское учреждение, закрытое на карантин, и сколько человек оно может вместить.

Согласно сведениям из паспорта учреждения, в больнице предусмотрен круглосуточный стационар (количество коек 401). Дневного стационара в структуре нет. Всего 69 врачей. Есть несколько отделений: нейрохирургическое, два хирургических, неврологическое, терапевтическое, два гинекологических, эндоскопическое, физиотерапевтическое, операционное, отделение функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, в больнице существует клинико-диагностическая лаборатория.

Сколько человек содержится в больнице в Эжве, пока неизвестно. "КП-Коми" отправило запросы в официальные ведомства.

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С сегодняшнего дня в эжвинский стационар будут впускать и выпускать только по пропускам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU