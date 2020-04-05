Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски
Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова через Instagram обратилась к предпринимателям, которые могут шить средства защиты, сообщить об этом в администрацию. Администрации важно понять «городской потенциал» пошива масок, бахил, костюмов от коронавируса.
Еще в середине марта уже бывший глава Коми Сергей Гапликов говорил: маски должны быть. Некоторые производства в Коми переориентировали на изготовление средств защиты. Маски начали поступать на предприятия, сотрудники которых чаще всего контактируют с людьми. Но до простых горожан средства защиты не доходят: масок до сих пор в аптеках нет.
Мэр Сыктывкара попросила всех, кто занимается пошивом средств защиты, написать на специальный электронный адрес maski@syktyvkar.komi.com. В письме важно указать наименование производителя, возможные объёмы пошива изделий в день, характеристику изделия (наименование, материал, размеры, наличие сертификата и так далее), цену в рублях, запасы, способ реализации (наименование, материал, размеры, наличие сертификата), наличие материала, потребность в материале и, конечно же, контактный телефон.
- Вместе мы сможем справиться с вирусом. Всё у нас будет хорошо! - подытожила свое послание Наталья Хозяинова.
Мы тоже верим, что все будет хорошо, вирус отступит. Для того, что это было именно так, дорогие читатели, сидите, пожалуйста, дома! Берегите себя и своих близких!
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ИСТОЧНИК KP.RU