2020-04-11T15:57:09+03:00
Общество

В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам

Не обделили вниманием и соцработников
Поделиться:
Фото мэрии СыктывкараФото мэрии Сыктывкара
Изменить размер текста:

В Сыктывкар поступила партия из 25 тысяч одноразовых масок, которые распределили между городскими перевозчиками, коммунальщиками и соцработниками, сообщает управление информации столицы.

Маски достались предприятиям, работники которых чаще других контактируют с людьми. Например, от нехватки масок страдали кондукторы и водители. Они должны менять средства защиты четыре раза в день. Однако это проблематично, когда масок нет вовсе. Сейчас же потребность в индивидуальных средствах защиты закрыта на ближайшее время

Средства защиты равномерно распределили между САТП №1, Товариществом независимых перевозчиков, предприятиями «Жилкомсервис», «Жилкомуслуги», «Дорожное хозяйство» (по три тысячи масок), «Сыктывкарским водоканалом» (2 500 масок), Управлением капитального строительства (500 масок) и Эжвинским районом Сыктывкара (5 тысяч масок). Мэрия не забыла и про соцработников - им досталось 2 тысячи масок. Помимо этого, между ними распределено две тысячи резиновых перчаток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители села в Коми бесплатно шьют и раздают маски одиноким пенсионерам

Пандемия коронавируса объединяет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам
У ухтинки украли с карты 48 тысяч рублей
На выезде из Ухты появятся посты ДПС и полиции
Для сыктывкарских волонтеров ввели бесплатный проезд в автобусах
В Коми подписан указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
В Сыктывкаре стартовал конкурс детского рисунка
В Коми закрыли еще шесть ледовых переправ
В Коми появилась благотворительная организация для помощи врачам
В Коми приостановлены проверки бизнеса
Самоизоляция в Коми: отменят ли плату за капремонт
В Сыктывкаре ездят по поддельным документам
В Сыктывкаре сгорел дом
Жители Коми получат пенсии досрочно
Житель Усинска не смог бесплатно вынести алкоголь даже с битой
В Коми раненый лось почти неделю пытался спастись от охотника
В Сыктывкаре начали ограждать детские и спортивные площадки
В Коми ожидаются осадки
Предприниматели Печоры получат отсрочку по арендным платежам
В Сыктывкаре планируют провести ярмарку выходного дня
В Сыктывкаре ищут мужчину с протезом, который ушел на рыбалку и пропал
В Коми под медицинским наблюдением находится 3532 человека