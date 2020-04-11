В Сыктывкар поступило 25 тысяч масок, их раздадут кондукторам и коммунальщикам

11 Апр 2020 2020-04-11T15:57:09+03:00

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В Сыктывкар поступила партия из 25 тысяч одноразовых масок, которые распределили между городскими перевозчиками, коммунальщиками и соцработниками, сообщает управление информации столицы.

Маски достались предприятиям, работники которых чаще других контактируют с людьми. Например, от нехватки масок страдали кондукторы и водители. Они должны менять средства защиты четыре раза в день. Однако это проблематично, когда масок нет вовсе. Сейчас же потребность в индивидуальных средствах защиты закрыта на ближайшее время

Средства защиты равномерно распределили между САТП №1, Товариществом независимых перевозчиков, предприятиями «Жилкомсервис», «Жилкомуслуги», «Дорожное хозяйство» (по три тысячи масок), «Сыктывкарским водоканалом» (2 500 масок), Управлением капитального строительства (500 масок) и Эжвинским районом Сыктывкара (5 тысяч масок). Мэрия не забыла и про соцработников - им досталось 2 тысячи масок. Помимо этого, между ними распределено две тысячи резиновых перчаток.

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ИСТОЧНИК KP.RU