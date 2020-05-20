Школы Коми оснастят новой техникой
В Коми начала поступать новая техника. Её распределят по 101 образовательной организации республики, сообщает пресс-служба минобразования.
Уже к сентябрю 2020 года интерактивные комплексы, ноутбуки, многофункциональные устройства и другое современное оборудование – 4,5 тысячи наименований – установят и подключат в школах, техникумах, колледжах и коррекционных школах-интернатах.
Республика Коми была признана победителем в конкурсах Минпросвещения Российской Федерации на получение федеральных субсидий в размере 717,4 млн рублей. Эти средства пойдут на оснащение компьютерным и презентационным оборудованием всех образовательных организаций к 2024 году, а также на создание четырех детских центров «IT-куб», первый из них был открыт в январе этого года в Сыктывкаре, напомнила министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова.
В конце 2019 года в первых 12 образовательных организациях Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Сыктывдинского района уже была создана цифровая образовательная среда.
В 2020 году техникой оснастят еще десять школ Воркуты (в т.ч. школы в пгт. Северный и пгт. Воргашор), а также:
- 29 школ Сыктывкара (в том числе две специальные (коррекционные) школы)
- девять школ Ухты
- пять школ Усинска и Печоры
- четыре школы Сосногорска (в т.ч. школа в пгт. Нижний Одес)
- по две школы Емвы, Вуктыла и Инты
- учреждения среднего профессионального образования Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Инты, Усинска, Печоры, Воркуты, Ижемского, Княжпогостского, Троицко-Печорского и Усть-Вымского районов.
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