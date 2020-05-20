Школы Коми оснастят новой техникой

20 Май 2020 2020-05-20T17:30:35+03:00

В учебные учреждения поступят ноутбуки и интерактивные доски

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В Коми начала поступать новая техника. Её распределят по 101 образовательной организации республики, сообщает пресс-служба минобразования.

Уже к сентябрю 2020 года интерактивные комплексы, ноутбуки, многофункциональные устройства и другое современное оборудование – 4,5 тысячи наименований – установят и подключат в школах, техникумах, колледжах и коррекционных школах-интернатах.

Республика Коми была признана победителем в конкурсах Минпросвещения Российской Федерации на получение федеральных субсидий в размере 717,4 млн рублей. Эти средства пойдут на оснащение компьютерным и презентационным оборудованием всех образовательных организаций к 2024 году, а также на создание четырех детских центров «IT-куб», первый из них был открыт в январе этого года в Сыктывкаре, напомнила министр образования, науки и молодежной политики Наталья Якимова.

В конце 2019 года в первых 12 образовательных организациях Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Сыктывдинского района уже была создана цифровая образовательная среда.

В 2020 году техникой оснастят еще десять школ Воркуты (в т.ч. школы в пгт. Северный и пгт. Воргашор), а также:

- 29 школ Сыктывкара (в том числе две специальные (коррекционные) школы)

- девять школ Ухты

- пять школ Усинска и Печоры

- четыре школы Сосногорска (в т.ч. школа в пгт. Нижний Одес)

- по две школы Емвы, Вуктыла и Инты

- учреждения среднего профессионального образования Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Инты, Усинска, Печоры, Воркуты, Ижемского, Княжпогостского, Троицко-Печорского и Усть-Вымского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU