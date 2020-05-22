В Сыктывкаре в дежурной группе детского сада у ребенка нашли коронавирус

22 Май 2020 2020-05-22T12:08:18+03:00

У детей заболевание протекает в легкой форме

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В Сыктывкаре с 19 мая приостановили работу одной из дежурных групп в детсаду №53 из-за того, что у воспитанника нашли коронавирус.

Информацию об инфицированном малыше БНК подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Коми. В детсаду проведено эпидемиологическое расследование, а функционирование группы приостановлено. Специалисты сообщают, что ситуация находится на контроле.

Кстати, около месяца назад мы писали, что в республике коронавирусом болеет младенец. Сейчас в республике 1 067 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 19 пациентов. Число выздоровевших достигло 513 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU