2020-06-03T19:40:20+03:00
Общество

В Усть-Куломском районе медведи вышли к людям

Вышел приказ об отстреле двух косолапых
Дарья ЮДИНА
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В деревне Пузла видели пять косолапыхВ деревне Пузла видели пять косолапых
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Медведи в наших деревнях и на дорогах Коми уже почти не редкость. В деревне Пузла Усть-Куломского района зафиксировали «визит» аж пяти медведей. Косолапые заглянули во дворы к людям, сообщает пресс-служба районной администрации.

В деревню приезжал охотовед, но животных не нашел. Администрация района обратилась в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. В министерстве издали приказ об отстреле двух медведей. Приказ действует до 25 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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