В Усть-Куломском районе медведи вышли к людям

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Медведи в наших деревнях и на дорогах Коми уже почти не редкость. В деревне Пузла Усть-Куломского района зафиксировали «визит» аж пяти медведей. Косолапые заглянули во дворы к людям, сообщает пресс-служба районной администрации.

В деревню приезжал охотовед, но животных не нашел. Администрация района обратилась в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. В министерстве издали приказ об отстреле двух медведей. Приказ действует до 25 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медвежонок из Коми уехал в Центр спасения медвежат-сирот

Здесь его вырастят и выпустят обратно в лес (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU