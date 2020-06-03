В Усть-Куломском районе медведи вышли к людям
Медведи в наших деревнях и на дорогах Коми уже почти не редкость. В деревне Пузла Усть-Куломского района зафиксировали «визит» аж пяти медведей. Косолапые заглянули во дворы к людям, сообщает пресс-служба районной администрации.
В деревню приезжал охотовед, но животных не нашел. Администрация района обратилась в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. В министерстве издали приказ об отстреле двух медведей. Приказ действует до 25 июня.
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