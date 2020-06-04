Июнь в Коми будет теплым

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:14:44+03:00

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в республике в июне.

Так, месячная сумма осадков в большинстве районов предполагается близкой к средним значениям, а местами в южных и центральных районах меньше — 80 процентов от нормы. Температура воздуха будет на 1-2 градуса выше климатической нормы.

В первую и вторую декаду месяца на погоду в Коми будут влиять антициклоны. Ожидается сухая теплая погода, а в отдельные дни жаркая. Начиная с сегодняшнего дня температура начнёт расти. С 5 по 10 июня — ночью +7...+15С, днём — +21...+26С, на крайнем севере в отдельные дни +15...+20С. Местами пройдут дожди с грозами.

С 10 по 15 июня прогнозируется повышение температуры до +27...+32С. Жара придет вместе с ливнями, грозами и усилением ветра.

Лишь в районах Заполярья температура будет в пределах обычных значений +10...+15С.

В третьей декаде месяца на погодные условия в республике начнут влиять циклоны. Прогнозируется тёплая погода, с небольшими и умеренными дождями. Столбик на термометре перестанет стремиться вверх +17...+22С, в отдельные дни до +25С.

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ИСТОЧНИК KP.RU