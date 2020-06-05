2020-06-05T17:45:53+03:00
Общество

В Воркуте начали массово штрафовать людей без масок

Количество зараженных коронавирусом в городе продолжает расти
Дарья ЮДИНА
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Фото предоставлены отделом молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»Фото предоставлены отделом молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»
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В Воркуте начали массово штрафовать горожан, которые не носят медицинские маски в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В последние дни в заполярном городе количество случаев заражения растет скачкообразно. Сегодня там зарегистрировали девять новых случаев: Воркута постепенно подбирается к отметке в 200 зараженных. С начала эпидемии там выявили 193 инфицированных. 50 человек выздоровели.

Оперативный штаб решил чаще наказывать людей, которые пренебрегают средствами индивидуальной защиты в магазинах и автобусах. Поэтому количество патрулей в городе увеличили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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