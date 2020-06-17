Россияне продолжают совершать крупные покупки, несмотря на пандемию

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:33:23+03:00

Жители Коми снова стали тратить деньги не только на продукты и товары первой необходимости, но и одежду, обувь

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За последние три месяца 40% россиян совершали крупные покупки, в том числе за счет ранее сформированных сбережений, показал опрос Райффайзенбанка. И в большинстве случаев это были давно запланированные расходы — 49% опрошенных решили не откладывать важные покупки из-за изменившихся условий. Однако для трети россиян решающей стала большая скидка, а еще 23% опасались роста цен, поэтому поторопились с покупкой.

На что россияне тратили в последние три месяца

Каждый пятый россиянин в этот период делал ремонт, более 40% купили бытовую технику, 7% рассказали, что взяли ипотеку, а 9% купили машину. Некоторые покупали велосипеды для всей семьи, ремонтировали или строили дачу, а также досрочно гасили часть ипотечного кредита. Чаще всего на крупные расходы решались жители Москвы, Казани и Иркутска.

Отложенный спрос реализуется в ближайшие полгода

В течение следующих шести месяцев россияне намерены тратить больше — крупные покупки запланировал 51% опрошенных. Чаще всего потратить деньги люди готовы также на ремонт, покупку автомобиля, путешествие, покупку квартиры или дачи.

Россияне нацелены на ремонт

«Возврат к привычной модели потребления среди клиентов мы отмечали еще в мае. Жители Коми снова стали тратить деньги не только на продукты и товары первой необходимости, но и одежду, обувь. При этом заметно растет популярность безналичной оплаты. Мы видим, что клиенты все чаще используют карты. И я надеюсь, что эта полезная привычка сохранится и после снятия всех ограничительных мер, — говорит Никита Сегаль, директор ОО «Сыктывкарский» Райффайзенбанка — Среди позитивных трендов, которые возникли за эти месяцы, я бы отметил возрастающий интерес сыктывкарцев к картам с кэшбэком и страховым продуктам. В первую очередь, это говорит о более осознанном подходе к тратам, а также о формировании ответственного отношения к финансовым рискам».

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ИСТОЧНИК KP.RU